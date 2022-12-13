Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о статистике по погибшим от ковид за неделю.

Глава ВОЗ Всемирной организации здравоохранения обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19. Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил журналистам во время пресс-конференции. Таким образом эксперт прокомментировал уровень в 11,5 тысячах летальных случаях, зарегистрированных медиками по миру за прошлую неделю, которые связаны с заражением коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что около 40% указанных данных относятся к смертям, которые произошли на территории Северной и Южной Америки, еще 30% - в Европе и порядка 30% - в Западной части Тихого океана.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти. Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Специалист призвал все страны поделиться статистическими данными, чтобы облегчить борьбу с пандемией. Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что количество смертей по КНР, предоставленных ВОЗ Пекином, "далеки от реальных цифр".

В ВОЗ заявили о необычном всплеске респираторных заболеваний у детей в Европе и США.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)