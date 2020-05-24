В ВОЗ заявили о необычном всплеске респираторных заболеваний у детей в Европе и США

Уилсон Уэр рассказал о том, какие вирусы сейчас особенно быстро распространяются в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о необычном всплеске респираторных заболеваний у детей, находящихся в Европе и США. Соответствующее заявление сделал специалист ВОЗ, отвечающий за болезни несовершеннолетних пациентов. В рамках программы "Наука за пять минут" Уилсон Уэр подчеркнул, что проблема охватила территорию таких стран как Великобритания, Нидерланды, Франция и Швеция. Эксперт не исключил, что проблема может быть связана с теми изменениями, которые произошли с болезнетворными вирусами, а также отсутствием у детей иммунитета к ним. Сейчас уровень заболеваемости в данной возрастной категории выше, чем в типичный осенний и зимний сезон гриппа.

Мы видим всплеск респираторных заболеваний среди детей, особенно среди тех, кто младше 10 лет. Сообщения об этом необычном всплеске числа заболевших пришли из нескольких стран Европы, включая Францию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, США. Уилсон Уэр, сотрудник ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что данные государства сталкиваются с растущим числом госпитализаций детей с острыми респираторными инфекциями. Чаще всего речь идет о вирусе гриппа, парагриппа, аденовирусах, коронавирусе, респираторно-синцитиальном вирусе. Дополнительно фиксируется рост числа пациентов с фарингитом и кожными болезнями, связанными с криптококковой инфекцией. В том случае, если дети заболевают одновременно несколькими вирусами, заболевание протекает тяжелее обычного. Уилсон Уэр призвал родителей соблюдать собственную гигиену и гигиену детей, а также "прикрывать нос и рот маской или тканью".

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Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)