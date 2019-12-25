ВОЗ призвала вакцинировать 70% населения Земли к середине лета

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров не подрывать процесс массовой иммунизации населения.

Всемирная организация по здравоохранению призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета. Такое заявление на регулярном брифинге в Женеве с журналистами рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Генеральный директор полагает, что правительства должны справиться с вышеупомянутой задачей к 1 июля 2022 года.

2021-й был тяжелым годом, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

По словам специалиста, сейчас наступает такой момент, при котором мировым лидерам стоит отказаться от политизации вопроса и отбросить личные интересы ради всеобщего реагирования на эпидемиологическую проблему. По данным ВОЗ, существует угроза невозможности реагирования на новое заболевание, которое неизбежно появится.

В ВОЗ объяснили затянувшийся процесс признания вакцины "Спутник V".

Фото: WHO