ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом "омикрон"

Существующие ПЦР-тесты способны выявить заражение данным вариантом коронавируса.

Перенесшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По предварительным данным, которые ВОЗ предоставили ученые, повышенному риску заражения омикрон-штаммом подвержены люди, ранее переболевшие ковидом. Отмечается, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".

То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться "омикроном" по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность. из информационного бюллетеня ВОЗ

В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование "омикроном".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее мы сообщали, что Израиль закроет границы из-за распространения штамма "омикрон".

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