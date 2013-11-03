Израиль закрывает границы из-за распространения штамма "омикрон"

Границы будут закрыты на две недели, начиная с 29 ноября.

Израиль закроет границы для иностранцев из-за распространения нового штамма "омикрон". Об этом сообщили ТАСС в канцелярии премьер-министра страны.

Отмечается, что границы будут закрыты на две недели. Мера, принятая израильской правительственной комиссии по борьбе с COVID-19, вступит в силу в ночь с 28 на 29 ноября.

На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. из сообщения канцелярии премьер-министра Израиля

В ведомстве уточнили, граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут обязаны сдавать ПЦР-тест в аэропорту, а затем самоизолироваться. После карантина израильтянам предстоит сделать еще один анализ. Для переболевших и привитых изоляция продлится три дня, для прочих – от одной недели до двух.

Те граждане, которые прибыли из "красных" африканских государств будут помещены на карантин в специализированные отели. Кроме того, за подтвержденными носителями омикрон-штамма власти намерены вести "цифровую слежку".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые вывилил в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее вирусолог рассказал, чем может быть опасен штамм "омикрон".

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