ВОЗ ожидает новую вспышку COVID-19 осенью

Ханс Клюге рассказал о трех тысячах погибших за последнюю неделю от ковида.

Всемирная организация здравоохранения ожидает новую вспышку коронавирусной инфекции в странах европейского региона осенью 2022 года. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что через несколько недель медики зарегистрируют примерно 250 миллионов пациентов с ковидом с начала пандемии COVID-19. Эксперт подчеркнул, что мир добился значимых результатов в противодействии негативной эпидемиологической ситуации, однако инфекци все еще продолжает циркулировать, а люди оказываются госпитализированными. Также фиксируется большое количество предотвратимых смертей.

…Около 3 000 только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа. С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости - с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

В ВОЗ призывают уделять больше внимания санитарно-эпидемиологическому надзору, необходимости раннего выявления заражения ковидом, а также и обеспечению доступа первичной медико-санитарной помощи и лекарственным препаратам для наиболее уязвимых категорий граждан.

ВОЗ: с начала года число умерших от COVID-19 в мире достигло миллиона человек.

Фото и видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe