ВОЗ официально признала заболеванием зависимость от видеоигр

Эксперты пояснили какая симптоматика у диагноза.

Всемирная организация здравоохранения официально признала заболеванием зависимость от видеоигр. Вышла новая, 11 по счету версия Международной классификации болезней (МКБ-11). Документ одобрили специалисты Всемирной ассамблеи здравоохранения еще в 2019 году. В тексте присутствуют несколько новых глав включая вопросы народной медицины.

В обновленный раздел аддиктивных расстройств вошли такие диагнозы как видео- и цифровая игромания. Эта модель поведения отличается нарушением контроля за игрой, а также отведение игровому процессу значительного приоритета по времени. Заболевание диагностируется в том случае, если модель поведения влечет за собой проблемы с личной, семейной социальной и других областях жизни человека и фиксируется на протяжении минимум года.

Нынешняя классификация разрабатывалась экспертами на протяжении десяти лет. С 1 января она полностью доступна для читателей в электронном формате.

Напомним, что на данный момент МКБ-11 содержит более 55 тысяч уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти. Система позволяет мировым специалистам делиться информацией с коллегами по всем странам.

ВОЗ призвала вакцинировать 70% населения Земли к середине лета.

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