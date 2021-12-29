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ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет

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Сумия Сваминатан рассказала, что вопрос все еще открыт.

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что научного подтверждения о необходимости бустерной дозы вакцины для профилактики коронавирусной инфекции для здоровых людей нет. Такую позицию перед журналистами в рамках онлайн-брифинга огласила Сумия Сваминатан. 

Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах.

Сумия Сваминатан, научный сотрудник ВОЗ

Специалист напомнила о том, что распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе. Тема будет подниматься в рамках чрезвычайного заседания экспертной группы по иммунизации граждан.

Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса.

Фото и видео: World Health Organization (WHO) 

Теги: бустерная вакцина, воз, ревакцинация, сумия сваминатан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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