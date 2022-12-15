ВОЗ надеется, что в следующем году COVID-19 утратит статус пандемии

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил о количестве погибших за прошлую неделю от ковид.

Всемирная организация здравоохранения надеется на то, что в следующем году COVID-19 утратит статус пандемии даже в том случае, если коронавирусная инфекция полностью не исчезнет из жизни людей. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Женеве сделал генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мы надеемся, что в какой-то момент следующего года мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что еще год назад штамм "омикрон" только был идентифицирован экспертами и начинал набирать обороты в мире. Тогда вирус убивал еженедельно по 50 тысяч человек. На прошлой неделе жертвами пандемии ковида стали менее 10 тысяч граждан. Эксперт уверен, что национальные системы здравоохранения могут еще многое сделать для спасения жизней, однако, медики уже прошли долгий путь в борьбе с COVID-19.

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Фото и видео: YouTube / The Star

