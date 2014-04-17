В ВОЗ назвали предстоящую зиму испытанием для системы здравоохранения Украины

Ханс Клюге рассказал о проблемах страны в области защиты здоровья.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали предстоящую зиму 2022-2023 года испытанием для системы здравоохранения Украины, ее граждан и всего мира. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава европейского бюро Ханс Клюге, который находится в Киеве с рабочим визитом. Он пояснил, что отопительный сезон будет говорить о выживании местного населения во время отопительного сезона. Он призвал поддерживать страну.

Эта зима будет опасной для жизни миллионов жителей Украины. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций... Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Эксперт добавил, что почти половина энергетической украинской инфраструктуры сейчас либо повреждена, либо полностью разрушена. По мнению Ханса Клюге, это оказывает косвенное воздействие на систему здравоохранения Украины и здоровье людей. С наступлением холодов из домов в поисках безопасности уйдут около 2-3 миллионов человек.

В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов.

Фото и видео: YouTube / Ukraine Media Center