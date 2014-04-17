В ВОЗ предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов

Ханс Клюге прибыл в Киеве с оценкой рисков для здоровья украинцев во время зимнего периода.

Во Всемирной организации по здравоохранению предположили, сколько украинцев покинут дома с наступлением холодов. Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что из домов придется уйти в поисках "безопасности и тепла" двум или трем миллионам человек. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего рабочего визита в Киев. Специалист подчеркнул, что некоторые жители страны будут вынуждены отапливать свои дома при помощи угля, а также применять для отопления обогреватели на дизельном топливе или электричестве. Такие аппараты сопряжены со значительными рисками для здоровья. В частности, речь идет о воздействии токсичных веществ на организм человека, детей, пенсионеров, пациентов с заболеваниями в дыхательной и сердечно-сосудистой системе. Также не исключается травмирование и случайные ожоги.

Они столкнутся с уникальными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированных групп населения. Ханс Клюге, глава бюро ВОЗ

Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 предстоит еще много работы.

Фото и видео: YouTube / Ukraine Media Center