ВОЗ: на изучение воздействия нового штамма коронавируса на вакцины нужно несколько недель

Мария ван Керкхове рассказала, что ВОЗ созвала экстренное собрание по новому штамму, появившемуся в ЮАР.

Всемирная организация по здравоохранению заявила о том, что на изучение воздействия нового штамма коронавируса на вакцины нужно несколько недель. Эксперт по чрезвычайным ситуациям в рамках онлайн-сеансов вопросов и ответом в Twitter-аккаунте ВОЗ оценила распространение по Южной Африке нового варианта коронавирусной инфекции. Речь идет о штамме B.1.1.529, появившегося в Ботсване и ЮАР.

Наша техническая группа по эволюции вирусов обсуждает этот вопрос с коллегами из Южной Африки. Они проведут встречу завтра. Встреча созвана, чтобы это обсудить. О нем пока мало известно, но мы знаем, что этот вариант имеет большое число мутаций. Мария ван Керкхове, представитель ВОЗ

СЕйчас специалисты думают, можно ли отнести этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Если решение по одной из категорий будет принято, в этом случае штамму присвоят букву из греческого алфавита. При этом в ВОз напомнили, что сама по себе эволюция вируса не является для технической группы сигналом для тревоги. Эксперты работают по четкому плану, использующемуся в подобных ситуациях. На данный момент известно менее 100 геномных последовательностей нового штамма.

ВОЗ: Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V".

Фото: WHO

