ВОЗ изменит название вируса "оспы обезьян" по просьбе ученых

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, почему эксперты планируют поменять название для инфекции.

Всемирная организация по здравоохранению изменит название вируса "оспы обезьян" по просьбе ученых в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге с журналистами в Женеве.

ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что ранее свыше 30 специалистов из различных стран в совместном письме попросили медицинское сообщество переименовать заболевание. Препринт документа был размещен 10 июня на портале virological.org. По мнению экспертов, сейчас наименование вируса неточное. В ВОЗ также советуют избегать в наименованиях болезней географических регионов и названий животных. Также данную инфекцию (оспу обезьян) нельзя считать африканской. Ученые просят избегать дискриминации и стигматизации.

ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

