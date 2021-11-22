ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь

В нее вошли гигиенические наборы.

Всемирная организация здравоохранения доставила для беженцев первую гуманитарную помощь в центр "Брузги", который расположен на границе Польши и Белоруссии. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.

По его словам, в груз вошли антисептики для рук, СИЗ, жидкое мыло, зубная паста, а также влажные салфетки, туалетную бумагу. Всего в течение суток мигрантам планируется доставить 600 гигиенических наборов.

Кроме того, добавил Дубовик, ВОЗ собирается привезти медикаменты, которые понадобятся беженцам для экстренных ситуаций.

Напомним, власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

В Минске уверены, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медпомощи, предоставляют им продукты питания, а также одежду.

Ранее из центра "Брузги" в Белоруссии госпитализировали около ста мигрантов.

Видео: