ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о сборе Комитета по ЧС для обсуждения пандемии ковида.

Всемирная организация по здравоохранению до конца недели определит новый статус COVID-19. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Эксперт пояснил, что профильный комитет по чрезвычайным ситуациям соберется уже на текущей неделе чтобы понять, следует ли сохранить статус глобальной пандемии коронавирусной инфекции или нет. Вне зависимости от принятого решения его коллегами, глава ВОЗ обеспокоен количество смертей после заражения ковидом во многих странах мира.

Почти ровно через 3 года после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения, нашего наивысшего уровня готовности, на этой неделе Комитет соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что по состоянию на 15 января 2023 года на планете медиками было зарегистрировано более 662 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллионов смертей инфицированных пациентов.

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 9% за неделю.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)