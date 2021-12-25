ВОЗ: Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19

Мария Ван Керкхове заявила, что пообщалась с героям детских мечт.

Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям. Такое заявление в официальном Twitter-аккаунте сделала представитель Всемирной организации здравоохранения, руководитель технической группы по чрезвычайным заболеваниям Мария Ван Керкхове.

Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Мария Ван Керкхове, представитель ВОЗ

Напомним, что российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области ранее рассказал журналистам о том, что привился от коронавирусной инфекции в июне этого года. Власти региона уточнили, что доступ в его терем во время новогодних и рождественских праздников будет осуществляться при наличии действующего QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо ПЦР-тесте на ковид.

В понедельник за рулем автобуса №24 можно будет увидеть Деда Мороза.

Фото и видео: Twitter / World Health Organization (WHO)