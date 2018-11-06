ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР: выставка Дениса Саунина в галерее 14/45
АРТЛИКБЕЗ № 162.
сюжет: Данил Антропов
музыка: StrangeZero
Санкт-Петербург, 4 ноября 2018
Сегодня, 13:23
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ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР: выставка Дениса Саунина в галерее 14/45
Петербургский живописец Денис Саунин в своих картинах запечатлевает атмосферу ожидания. Он не изображает активных действий и избегает рассказа истории в своих работах. Наоборот, пустынное пространство его пейзажей, портретов и натюрмортов наполнено предчувствием того, что вот-вот что-то произойдет.
ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР: выставка Дениса Саунина в галерее 14/45