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ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР: выставка Дениса Саунина в галерее 14/45

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Петербургский живописец Денис Саунин в своих картинах запечатлевает атмосферу ожидания. Он не изображает активных действий и избегает рассказа истории в своих работах. Наоборот, пустынное пространство его пейзажей, портретов и натюрмортов наполнено предчувствием того, что вот-вот что-то произойдет.

 ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР: выставка Дениса Саунина в галерее 14/45
АРТЛИКБЕЗ № 162.
сюжет: Данил Антропов
музыка: StrangeZero
Санкт-Петербург, 4 ноября 2018

Теги: арт , артликбез , киноликбез
Категории: Арт-репортажи

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