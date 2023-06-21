ВМС США готовы к поискам пропавшего в Атлантике батискафа

Джон Кирби рассказал о ситуации с пропажей туристического батискафа на глубине.

Военно-морские силы США готовы в случае необходимости принять участие в поисках пропавшего в акватории Атлантического океана батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". Об этом рассказал на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Разумеется, президент хочет, чтобы Береговая охрана продолжала участвовать в этом. И ВМС США находятся в состоянии готовности на тот случай, если понадобятся, поскольку у них имеются глубоководные средства, которые не обязательно есть... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что на борту батискафа находится пять человек, в настоящее время они не выходят на связь. Контакта с ними нет уже более суток. Береговая охрана США говорила о том, что контакт с аппаратом был потерян в воскресенье. Это произошло спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения устройства. Компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели лайнера. В частности, среди путешественников там находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиационной техники.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State