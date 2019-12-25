Военные проводят маневры в акватории региона.

ВМС Ирана начали учения в Каспийском море. Об этом рассказали журналисты местного информационного агентства Fars. В СМИ уточняется, что Военно-морские силы страны будут задействовать в боевых маневрах возможности ударных беспилотников, вертолетов, систем залпового огня, авиации. Также подготавливается высадка морского спецназа от Вооруженных сил.

В Тегеране уточнили, что основной целью проводимых мероприятий стала проверка боеготовности и укрепление всесторонней безопасности государства в регионе Каспийского моря.

В Крыму прошла проверка системы ПВО на фоне учений НАТО Sea Breeze.

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