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ВМС Ирана начали учения в Каспийском море
Сегодня, 10:40
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ВМС Ирана начали учения в Каспийском море

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Военные проводят маневры в акватории региона.

ВМС Ирана начали учения в Каспийском море. Об этом рассказали журналисты местного информационного агентства Fars. В СМИ уточняется, что Военно-морские силы страны будут задействовать в боевых маневрах возможности ударных беспилотников, вертолетов, систем залпового огня, авиации. Также подготавливается высадка морского спецназа от Вооруженных сил.

В Тегеране уточнили, что основной целью проводимых мероприятий стала проверка боеготовности и укрепление всесторонней безопасности государства в регионе Каспийского моря.

В Крыму прошла проверка системы ПВО на фоне учений НАТО Sea Breeze.

Фото: Pixabay.com

Теги: вмс ирана, военные учения, иран, каспийское море
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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