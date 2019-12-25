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ВКС России ударили по боевикам в Идлибе
Сегодня, 15:12
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ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

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Сведений об уничтоженных объектах террористов нет.

Российские самолеты Воздушно-космических сил атаковали объекты террористов в Сирии. Ролик с ракетными ударами опубликован в Telegram-канале "Военный обозреватель". По данным источника, операция проводилась военными в западном направлении от города Маарет-Мисрин, расположенного в провинции Идлиб. Официальных данных о ликвидации боевиков нет. На размещенных в социальных сетях кадрах слышны взрывы и заметны облака дыма.

Напомним, что в начале сентября стало известно о том, что российские военнослужащие зашли на территорию квартала Арбин в районе Деръа-аль-Балад. Этот участок находится в провинции Деръа. Силовики сорвали террористическую операцию и организованные иностранными спецслужбами бунты. Военные уточнили, что в провинцию поступало из-за границы вооружение, а боевиков финансировали кураторы из  нескольких стран.

Шойгу: Россия столкнулась в Сирии с хорошо организованными террористами.

Фото: Pixabay.com

Теги: вкс россии, идлиб, маарет-мисрин
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Терроризм, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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