Сразу 8 новых выставок открылись в легендарном арт-центре "Пушкиснкая-10". Мы прогулялись по самым интересным из них, начиная с экспозиции "Арт-полигон", размещенной одновременно в трех галереях.

ВЕСЕННИЙ ГАЛА-ВЕРНИСАЖ в арт-центре "Пушкинская-10" ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ КОЛЛЕКЦИОНЕРА: ИЗ СОБРАНИЯ НИКОЛАЯ КОНОНИХИНА 20 ЛЕТ АРТ-ЛАБОРАТОРИИ "ПОЛИГОН": выставки в "Мастерской Полковника", галереях "Дверь" и "Navicula Artis" АРТЛИКБЕЗ № 205 арт-критики: Вадим Климов, Вячеслав Корнев операторы: Игорь Борисов, Андрей Кузькин; музыка: Yello Санкт-Петербург, 22 марта 2019 #артликбез #питер #спб #пушкинская10 #kudagospb #весна #артгид #питергид # #арт #авангард