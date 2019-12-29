ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка

Ранее запрет на продажу вынес арбитраж Стокгольма.

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк. Об этом сообщили в ВЭБ.РФ 5 марта.

Данных о покупателе пока нет. Банк был продан по цене 268,7 миллионов гривен. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери.

- Украина продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности, - заявили в ВЭБ.РФ.

Ранее запрет на продажу Проминвестбанка вынес арбитраж Стокгольма. Компания планирует компенсировать убытки за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

Ранее новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс.