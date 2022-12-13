Каждый пятый петербуржец увольняется до конца испытательного срока

Успешно прошли испытательный срок 68% горожан.

Около 22% жителей Северной столицы увольняются до окончания испытательного срока при приёме на работу. Об свидетельствует исследование сервиса hh.ru.

Испытательный срок чаще всего назначается сотрудникам образовательной (31%) и строительной сфер (25%), а также работникам туризма (23%). Отсутствовал испытательный срок у 17% опрошенных, при этом более чем у 50% тех, у кого он был, получали более низкий оклад, чем было обещано после него.

Чаще других до окончательного одобрения своей кандидатуры увольнялись рабочие и менеджеры (29%), продавцы и молодые специалисты без опыта (27%). Ещё 11% не справлялись со своими обязанностями, либо увольнялись до конца испытательного срока по другим причинам. Успешно прошли испытательный срок 68% опрошенных.

Ранее мы сообщили о том, что около 72% петербуржцев намерены сменить место работы в 2023 году.

Фото: Piter.TV