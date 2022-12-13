Около 72% петербуржцев намерены сменить место работы в 2023 году

Большинство из тех, кто хочет сменить направление в карьере, недоволен текущей зарплатой.

Многие петербуржцы планируют уволиться с текущей работы и найти новое место в 2023 году. Такое решение приняли 72% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.

Ещё 5% опрошенных не намерены увольняться, а остальные 23% не определились. В 69% случаев решение о смене работы связано с неудовлетворённостью зарплатой, которую предлагает работодатель. Также сотрудники намерены покинуть должность из-за нехватки роста и развития и отсутствия чувства собственной значимости при выполнении работы.

Около 66% респондентов не просто хотят сменить место работы, но и отрасль. Об этом чаще всего заявляют строители, специалисты по продаже и аренде недвижимости, медики, специалисты по закупкам. Большинство в качестве новых сфер предпочитают IT, PR и маркетинг, а также сферу искусства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снизилось число вакансий в двух отраслях.

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