Уволен участковый, выдавший поддельную справку по делу Михаила фремова

В "Интерфаксе" пояснили, о каком именно документе идет речь.

Уволен участковый из Котельников, выдавший поддельную справку по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на представителей управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Московской области. В полиции региона не уточнили, о каком именно документе идет речь.

По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности Татьяна Петрова, начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области

Источник "Интерфакса" заметил, что поддельный документ касался гражданской жены погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова Ирины Стерховой. В справке шла речь о том, что женщина просто сдавала жертве ДТП койко-место. В связи с этим ее не признали потерпевшей. В СМИ считают, что фальшивая справка появилась у представителя полиции от адвоката Ефремова - Эльмана Пашаева.

Михаил Ефремов просит апелляцию пересмотреть приговор.

Фото: Piter.tv