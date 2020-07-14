Утром 14 июля в Петербурге прошла репетиция военно-морского парада

Парад состоится 26 июля.

Рано утром во вторник, 14 июля, в Петербурге прошла очередная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля. Корабли прошли возле стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Экипажи отрабатывали элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу. Всего в параде участие примут 46 кораблей и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военнослужащих.

В связи с репетициями изменяется график разводки мостов и вводятся ограничения для транспорта.

Видео: Piter.TV