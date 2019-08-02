В Петербурге из-за репетиций Дня ВМФ введены ограничения для транспорта

Репетиции будут идти рано утром и вечером.

Подготовка и проведение репетиций Главного военно-морского парада потребует ограничения движения транспорта на некоторых набережных и мостах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "ДОДД".

Так 14 и 17 июля автомобилисты не смогут проехать с 5:00 до 6:15 по Благовещенскому мосту. Такая же ситуация будет в эти и на Дворцовом мосту (с 4:55 до 6:15) и Литейном мосту (с 4:45 до 6:15).

Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь и Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста также будут закрыты для проезда 14 и 17 июля с 19:00 до 22:00.

В Петербурге в параде в День ВМФ примут участие более 200 кораблей.

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