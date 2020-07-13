В Китае жители засняли странное существо в водоеме.

Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они сослались на ролик, опубликованный жителями китайской провинции Хэнань. Очевидцы пожаловались на странное неопознанное существо в воде.

Китайцы считают, что смогли запечатлеть на записи легендарного подводного монстра, который в длину достигает более трех метров. На кадрах видно, что животное плывет по пруду. При этом оно изредка выныривает на поверхность. В Интернете предположили, что загадочным существом на самом деле мог оказаться крокодил или американский уж. Некоторые полагают, что на видео попал рыбный косяк.

В Китае обезьяна пыталась сбежать из зоопарка при помощи камня и смекалки.

Видео: Daily Mail