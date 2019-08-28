В Китае обезьяна пыталась сбежать из зоопарка при помощи камня и смекалки

В сети появилось забавное видео с места событий.

В сети обсуждают забавное видео из зоопарка китайской провинции Хэнань. В объектив камеры попала обезьяна, которая взяла в лапы заостренный камень и начала бить им по стеклу вальера.

На записи видно, как примат размахивается и несколько раз бьет камнем по ограждению. В итоге стекло трескается, а животное, испугавшись резкого звука, отбегает в сторону.

Сотрудники зоопарка рассказали, что эта обезьяна намного умнее своих сородичей. Она единственная, кто использует орудия, чтобы колоть орехи. Во избежание повторения инцидента с побегом, из вольера убрали все камни.

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Видео: YouTube / South China Morning Post