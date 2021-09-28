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Усик рассказал о силе ударов Джошуа

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Украинский боксер оценил поединок с британцем.

Украинский боксер Александр Усик провел в Лондоне пресс-конференцию с журналистами после победы над британским спортсменов Энтони Джошуа. 34-летний тяжеловес рассказал о силе ударов оппонента и впечатлениями от техники иностранца. По словам спикера, во время боя он даже получил рассечение.

Не скрою, там были удары в живот и подбородок, которые отправляли меня к Илону Маску. Рассечение я получил после столкновения головами с Энтони, а потом его джеб раскрыл сечку.

Александр Усик, украинский спортсмен

Напомним, что ранее украинец Усик заявил о том, что планирует поехать в Крым с чемпионскими поясами.

Фото и видео: Youtube/NEWSONE

Теги: александр усик, бокс, энтони джошуа
Категории: Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Лента новостей,

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