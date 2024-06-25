Помощник главы РФ прокомментировал слова Виктора Орбана.

Людской потенциал на Украине еще не исчерпан, поэтому коллективный Запад намерен продолжать воевать в регионе конфликта. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, выступая перед участниками "Примаковских чтений".

Запад нас не слышит и намерен воевать с Украиной до последнего украинца. Как вы знаете, людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Специалист обратил внимание участников мероприятия на недавние слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Иностранный политик заметил, что если бы киевский режим был бы одинок, то уже давно наступило бы перемирие. Юрий Ушаков заметил, что яснее уже просто невозможно сказать. Речь идет о том, что в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, кризис уже мог бы миновать.

Ушаков назвал убийством гибель отдыхающих на пляже в Крыму после удара ATACMS.

Фото и видео: Вконтакте / ИМЭМО РАН