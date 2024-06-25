Помощник главы РФ оценил необходимость начала мирных переговоров.

Подхлестываемый коллективным Западом военный раж принимает чудовищные формы, такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях". Специалист назвал убийством гибель отдыхающих на пляже в Крыму, которые погибли после удара Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по городу Севастополю. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, выступая перед участниками "Примаковских чтений".

Пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает. Более того, он принимает чудовищные формы, как, например, убийство отдыхающих, по-другому не скажешь, на севастопольском пляже, среди которых были и дети. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Эксперт полагает, что на геополитической арене растет понимание того, что без российского руководства урегулировать региональный конфликт мирным способом просто невозможно. По мнению Юрия Ушакова, именно к такому единственному итогу привел разрекламированный в СМИ саммита в Бюргенштоке.

Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС.

Фото и видео: Вконтакте / ИМЭМО РАН