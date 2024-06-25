Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС

Помощник главы РФ оценил интерес стран в международном объединении БРИКС.

Коливество стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно увеличивается. В настоящее время таких заявок уже более тридцати. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, выступая перед участниками "Примаковских чтений". Специалист уточнил, что речь идет об уникальном объединении государств, так как оно основано на культуре уважительного диалога и равенстве всех его участников. В основу российского председательства в 2024 году ложится миссия, связанная с обеспечением беспроблемной и плавной "прописки" новичков. Также внимание будет уделяться сохранению и преумножению достигнутых ранее достижений альянса.

Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Ушаков призвал к изменению санкционного режима ООН в отношении КНДР.

В России считают, что первый саммит объединения в расширенном составе, который состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября 2023 года, был успешным и продуктивным.

Фото и видео: Вконтакте / ИМЭМО РАН