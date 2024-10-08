Уроженки Узбекистана задержаны за попытку провезти более 9 кг золота в гениталиях

Сейчас женщины-курьеры арестованы в Измире.

Уроженки Узбекистана задержаны на территории Турции за попытку провезти более десять килограммов золота в гениталиях. Для извлечения слитков сотрудникам местной полиции пришлось проводить хирургическое вмешательство. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты. По информации от СМИ, инцидент произошел в аэропорту города Измира. Оперативники поймали шестерых пассажирок, которые прилетели в страну из ОАЭ. Представители Управления по борьбе с контрабандой заранее имели сведения о том, что женщины попытаются провезти драгоценные металлы нелегально. Подозреваемые были задержаны на выходе из воздушной гавани 2 октября. Вместе с ними под подозрение попал мужчина, который приехал на машине встречать злоумышленниц.

Во время обыска автомобиля и пассажиров полицейскими были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, а также 18 игровых приставок и контроллеров для консоли Playstation, три смартфона. После дополнительного обследования установлено, что в гениталиях женщин были зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Из половых органов пассажирок медики в ходе хирургического вмешательства извлекли все слитки. Каждая из подозреваемых везла в себе чуть более полутора килограммов золота.

Напомним, что общая рыночная стоимость 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов составила 55 миллионов турецких лир (порядка 1,5 миллиона долларов). В настоящее время курьеры и мужчина, который их встречал, арестованы по решению судебной городской инстанции.

Житель Чегема, напавший в поезде на транспортного полицейского, стал фигурантом уголовного дела.

Фото и видео: Telegram / BAZA