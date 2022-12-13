Уровень воды в реке Тихвинке достиг 436,8 см

Собственников домов попросили принят меры по защите недвижимости от подтопления.

По состоянию на четверг, 30 марта, уровень воды в реке Тихвинка достиг 436,8 см. С учётом того, что тревожной отметкой считается 450, а опасной – 500 см, собственникам частных домов в старой части Тихвина настоятельно рекомендуют принять меры по защите недвижимости от подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Местные власти напомнили жителям, что в случае возникновения ЧС нужно связаться с диспетчерской службой по номеру телефона 8 813 677-11-35. Специалисты работают круглосуточно.

Ранее стала известна причина повышения уровня воды в реках Тосна и Тигода.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района