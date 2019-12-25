Ураган "Ханна" снес часть стены Трампа на границе с Мексикой

Мексиканский журналист заснял на видео момент с обрушением конструкции, которая предположительно считается пограничным барьером с США.

Ураган "Ханна" снес часть стены Дональда Трампа на границе с Мексикой. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал местный журналист Женаро Вильямиль. Он объяснил, что стихия разрушила часть пограничного барьера между США и Мексикой.

На кадрах видно, что люди в рабочей форме находятся около стены, напоминающей ту, что создает американская администрация на южной границе страны. Часть конструкции обрушивается. Это сопровождается громким звуком. Журналист отметил, что ему удалось заснять ролик на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.

В издании Caller Times усомнились в том, что видео можно считать достоверным. Они напомнили, что ролик снят в дневное время, хотя самый сильный удар по Техасу пришелся ночью.

Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна".