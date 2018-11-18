Порывы ветра в Германии достигают 120 км/ч

Во время урагана погиб один человек.

Один человек погиб в Германии из-за циклона "Эберхард", который ранее уже прошелся по территории Бельгии и Нидерландов. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

По данным немецких СМИ, в западном регионе Германии Зауэрланд на автомобиль упало дерево, а в этом время там находился 47-летний мужчина. В результате данного ЧП он погиб. Также ветер заблокировал железнодорожное сообщение: поезда прекратили движение из Северного Рейна

Также стихия перекрыла часть автомобильных дорог и снесла тяжелый погрузочный кран в реку Рейн.

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Фото: Spiegel