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Ураган "Сэм" в Атлантике достиг пика интенсивности
Сегодня, 9:24
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Ураган "Сэм" в Атлантике достиг пика интенсивности

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Скорость в пределах стихии превышает 63 метра в секунду.

Ураган "Сэм" в Атлантике достиг пика интенсивности. Об этом рассказали представители американского национального наблюдательного центра по наблюдению за штормами. Сейчас погодное явление достигло четвертой категории опасности. Вихрь движется по направлению к Подветренным островам. Шторм находится в 1 365 километрах от юго-восточной части северной территории архипелага. Скорость ветра в пределах стихии достигает 63 метров в секунду. Скорость шторма достигла 11 километров в час. К середине недели скорость возрастет.

Напомним, что ранее явление получило номер 18, но после ему дали имя "Сэм". За сезон ураганов в текущем году шторм стал 21-ым. Обычно на территории Атлантического океана сезон штормов длится полгода: с июня до конца ноября.

В Атлантическом океане бушует тропический шторм "Питер".

Фото: Pixabay.com

Теги: атлантика, атлантический океан, сэм, ураган
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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