Ветер дошел до побережья Флориды.

Ураган "Эльза" ослаб до тропического шторма. Об этом рассказали представители американского Национального центра по наблюдению за стихией. Специалисты напомнили, что природное явление сформировалось в акватории Мексиканского залива, а сейчас дошло до побережья штата Флорида в США. В настоящее время скорость порывов ветра внутри шторма достигает 32 метров в секунду.

"Эльза" двигается на север со скоростью в 22 километра в час. Шторм сопровождают ливень и порывистые ветры. Эти факторы гонят непогоду вглубь страны в юго-западном и западном-центральном направлении.

Жертвами шторма "Эльза" в Карибском море стали три человека.

Видео: YouTube / 10 Tampa Bay