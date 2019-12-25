Употребления кофе натощак может навредить здоровью

У тех, кто пил кофе натощак, уровень сахара в крови увеличился на 50%.

Ученые из Университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак может нарушить контроль за уровнем сахара в крови. Об исследовании подробно рассказывается в British Journal of Nutrition.

В эксперименте людей разделили на две группы: одной группе предлагалось выпить сразу после пробуждения сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку. Участники другой группы сначала пили крепкий черный кофе, а уже через полчаса им давали сахаросодержащий напиток. Затем у всех брали образцы крови для проверки глюкозы.

У тех, кто пил кофе натощак, уровень сахара в крови увеличился на 50%. Исследователи пришли к выводу, что такие скачки легко могут привести к сахарному диабету второго типа.

При этом полностью отказываться от кофе никто не предлагает, нужно перед этим просто плотно позавтракать.

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