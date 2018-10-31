Упавшая женщина в ТЦ Москвы скончалась в больнице

В СМИ появилась информация, что женщина упавшая с верхнего этажа фудкорта ТЦ "Хорошо" от полученных травм скончалась в больнице.

Сегодня утром Piter.TV сообщал подробности и публиковал видео с падением женщины в ТЦ в Москве. Сейчас в СМИ появилась информация, что женщина умерла.

Накануне вечером, 30 октября, женщина залезла на ограждение, которое отгораживает фудкорт, с которого открывается вестибюль первого этажа. Затем легла на него, а потом упала. Очевидцы сняли на видео момент падения женщины. За секунду до падения проходивший мимо охранник что-то сказал женщине и отвернулся.

При падении женщина упала на девушку, проходившую по нижнему этажу. Обе пострадавшие срочно были госпитализированы в больницу. Сейчас в СМИ появилась информация, что упавшая женщина от полученных травм скончалась. Пострадавшая 27-летняя девушка в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. Упавшей женщине был 41 год.

Следственные органы по данному факту назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал, что 4-летняя девочка, которую покусала цирковая львица на Кубани, находится в коме.

Видео: Mash

Фото: ВК