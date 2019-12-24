Умные часы Xiaomi Youpin поступили в продажу

Они стоят намного дешевле предыдущих моделей.

Компания Xiaomi начала продавать умные часы Haylou по рекордно низкой стоимости – 119 юаней (1050 рублей).

У устройства квадратный сенсорный экран с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240x240 пикселей. Его вес составляет 34 грамма, он может работать в обычном режиме до 14 дней.

Часы контролируют частоту пульса, считают потраченные калории, также их можно использовать во время тренировок. На экран могут поступать уведомления. То есть он мало чем отличается от Mi Band 4.

Устройство синхронизируются со смартфонами на базе Android 4.4 и выше, а также iOS 8 и новее.

В Китае обвинили Xiaomi в шпионаже.

Фото: Youpin