В Китае обвинили Xiaomi в шпионаже

Компанию добавили в список тех, кто нелегально собирает персональную информацию пользователей.

Министерство промышленности, информации и технологий Китая обвинило компанию Xiaomi в шпионаже. Крупного технологического гиганта добавили в список компаний, которые стороной обходят закон и нарушают принципы перепродажи и сбора персональных данных.

Известно, что в этом списке находится более 40 компаний. Как правило, они требуют слишком много разрешений, а процесс отписки от них становится достаточно проблематичным. Кроме Xiaomi в список попала китайская инвестиционная компания Tencent QQ, а также QQ Reading, Sina Corp, Sohu News и служба доставки FlashEX.

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