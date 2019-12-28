В 94 года умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Она умерла по естественным причинам.

Британская актриса Онор Блэкман умерла в возрасте 94 лет. Женщина умерла в своем доме в городе Льюис по естественным причинам. Об этом сообщил BBC со ссылкой на заявление семьи актрисы.

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда. Она сыграла руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор в третьей части бондианы ("Голдфингер", 1964 год).

Онор Блэкман играла в фильмах "Мистер Питкин в тылу врага", "Гибель "Титаника", "Дневник Бриджит Джонс", "Мстители", "Коломбо".

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