Актриса не дожила до своего 100-летия три недели.

Умерла лауреат шести премий "Эмми" актриса Бетти Уайт. Об этом рассказали американские журналисты. Известно, что женщина не смогла дожить до столетнего юбилея. Она скончалась в Лос-Анджелесе. До дня рождении Уайти оставалось всего три недели (17 января).

Я думал, что она будет жить вечно. Мне будет ужасно не хватать ее... Я не думаю, что Бетти боялась ухода из жизни, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Лудденом. Джефф Витжас, друг актрисы

Незадолго до смерти в беседе с журналистами People Берри пошутила относительно секрета своего долголетия. Она призналась, что старается избегать всего зеленого и уверена, что этот принцип работает.

Напомним, что Бетти Уайт является единственной актрисой, которая одержала победу во всех возможных комедийных номинациях. Она известна по роли в проекте "Золотые девочки" (1985 год).

Ушел из жизни старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев.

Фото: Instagram / bettymwhite