Ушел из жизни старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Он умер от тяжелой продолжительной болезни.

В четверг, 30 декабря, на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался почетный настоятель Спасо-Преображенского собора, старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев. Об этом сообщили в пресс-службе Русской Православной Церкви.

Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года. Похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью Раисой Гундяевой жил в блокадном Ленинграде. В 23 года Николай окончил Ленинградскую духовную семинарию, после чего получил степень кандидата богословия, окончив Ленинградскую духовную академию. В итоге он дошел до степени профессора. До сентября 2004 года он преподавал патрологию в академии. В 1971 году удостоен сана протоиерея.

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церква