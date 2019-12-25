В 87 лет умер бывший игрок и тренер "Зенита" Станислав Завидонов

В 1962-м году Станислава Завидонова признали сильнейшим центральным полузащитником страны.

Бывший футболист и главный тренер "Зенита" Станислав Завидонов скончался 28 декабря. Ему было 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Завидонов начинал карьеру в ленинградских "Трудовых резервах". Уже с 1957 по 1966 годы он выступал за "Зенит". Полузащитник провёл 254 матча, в которых забил 32 гола. Также он постоянно вызывался в Олимпийскую сборную СССР и сыграл за неё 3 матча. В 1962-м году Станислава Завидонова признали сильнейшим центральным полузащитником страны.

По окончании карьеры футболиста на протяжении 1,5 лет в конце 80-х он возглавлял "Зенит", следующие два года был вице-президентом сине-бело-голубых.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"