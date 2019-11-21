Звезда жила последние годы на юго-востоке Франции.

Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди. Она скончалась на юго-востоке Франции в 92 года. Об этом сообщили представители информационного агентств " Франс Пресс" со ссылкой на заявление племянницы погибшей звезды. Корди стало плохо около 18 часов вечера в коммуне Валлорис около Канн.

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Напомним, что настоящее имя бельгийской дивы - Леони Кореман. Она родилась в 1928 году. Артистка известна записью более 700 песен, а также актерским работам в более 20 музыкальных фильмах, 40 кинокартин, 30 сериалов и десятке театральных пьес. Звезда продала более 5 млн копий альбомов и синглов. В 2004 году Корди получила титул баронессы.

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Фото: Facebook/Анни Корди

