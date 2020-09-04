Выборгский велогонщик умер на Гран-при Москвы по велотреку

Спортсмен потерял сознание и не пришел в себя.

Выборгский велогонщик Павел Свешников скончался во время Гран-при Москвы по велотреку. 22-летнему спортсмену стало плохо во время заезда, рассказал 78.ru со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслава Екимова.

По словам Екимова, Свешников остановился на середине виража и упал вниз. Именно такие падения происходят, когда велогонщикам становится плохо. О проблемах со здоровьем, которые могли иметься у спортсмена Екимов ничего не уточнил. На место случившегося оперативно прибыла машина реанимации, но Свешникова не удалось спасти.

Свешников занял второе место на треке 2018 года на чемпионате РФ, в 2019 году на Кубке России выиграл гонку по очкам.

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Фото: pavel_sveshnikov / Instagram