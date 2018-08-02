В США скончался актер из "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри

Ему было 52 года.

В понедельник, 4 марта, в возрасте 52 лет скончался американский актер Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210). Об этом сообщает портал TMZ.

28 февраля стало известно, что Перри увезли в больницу города Бербанк (штат Калифорния) с обширным инсультом. Актер умер в медучреждении в окружении родных и близких людей.

Напомним, Люк Перри родился в 1966 году в штате Огайо. Его карьера началась в 1980-х гг. со съемок в нескольких телесериалах. Мировую известность актеру принесла роль Дилана Макея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Последней работой Люка стали съемки в триллере Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Фильм выйдет на широкие экраны в августе этого года.

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Видео: YouTube / ВСЕМИРНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ